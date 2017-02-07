Неймар: Только в случае победы могу подумать о завершении своей неудачной серии

Форвард «Барселоны» Неймар прокомментировал свою результативность в нынешнем сезоне.

25-летний бразилец забил девять голов во всех турнирах, тогда как за два предыдущих года на счету Неймара 70 забитых мячей.

«Непросто приходится, когда ты не забиваешь, особенно с учетом того, что ты форвард, и от тебя много ждут, – приводит Football Espana слова Неймара. – Так что, согласен, это плохо. Это меня беспокоит, но не в первую очередь.

Я больше думаю о победах в матчах. Для меня неважно, кто забивает: я или партнеры. И только в случае победы я могу подумать о результативности и завершении своей неудачной серии. Но это меня волнует не так сильно».

Отметим также, что на счету Неймара 17 голевых передач.

Во вторник «Барселона» сыграет на «Ноу Камп» с «Атлетико» в ответном матче ½ финала Кубка Испании.