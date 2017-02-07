Зозуля решил остаться в «Бетисе», но «Райо Вальекано» не хочет платить ему зарплату

Форвард Роман Зозуля решил остаться в «Бетисе». Об этом сообщает украинский телеканал «Футбол 1».

Вместе с тем, по данным испанского издания AS, «Райо Вальекано» не собирается платить игроку зарплату, если он не будет выступать за них. «Бетис» же не будет делать этого, так как формально Зозуля является игроком «Райо». Таким образом, футболист рискует остаться без зарплаты на полгода.

Ранее стало известно, что игрок сборной Украины не сумел присоединиться к «Райо Вальекано», в который он перешел на правах аренды. Причиной тому послужило поведение фанатов мадридского клуба, которые потребовали от руководства не подписывать футболиста, который, по их мнению, поддерживает нацистов, что не соответствует философии клуба. Так как он уже был заявлен за три клуба в текущем сезоне («Днепр», «Бетис» и «Райо Вальекано»), он может играть только за «Райо» до 30 июня 2017 года. «Бетис» сегодня заявил, что до этого срока Роман формально является игроком «Райо Вальекано».

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