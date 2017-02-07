С «Днепра» сняли шесть очков в чемпионате Украины

«Днепр» лишился шести очков в УПЛ за долги. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как информирует «Футбол 24», Решение об этом приняла ФИФА за долги перед экс-игроком Данило Соузой. Скоро об этом будет сообщено официально. Ранее клубу дали 30 дней на погашение долга. Всего с клуба сняли уже 12 очков.

Таким образом, у «Днепра» станет шесть очков после 18 туров. Днепровский клуб упадет с 10 на 11 место турнирной таблицы УПЛ.