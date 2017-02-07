Микаэль Сильвестр: Надеюсь, Марсьяль не пойдет по стопам Погба. Он должен остаться и показать характер

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Микаэль Сильвестр высказался о ситуации своего соотечественника Антони Марсьяля, который может покинуть команду грядущим летом.

«В прошлом сезоне он был одним из лучших игроков своей команды. Сейчас это абсолютно другой футболист. Марсьяль пережил непростое время со сборной на Евро. У него не получилось закрепиться в основе. К тому же, не забывайте, что его игровой номер отдали Златану Ибрагимовичу. Очевидно, он не испытал радости по этому поводу.

Вы должны вести себя спокойно, потому что Антони еще очень молод и он продолжает учиться. Надеюсь, он не пойдет по стопам Погба, который ушел в «Ювентус». Он должен остаться и показать характер. Ему следует поучиться у Руни или Златана, потому что эти ребята уже многое повидали. «Юнайтед» – лучшее место реализовать свой потенциал. Это касается и Маркуса Рэшфорда», – сказал Сильвестр, слова которого приводит Goal.

Отметим, что в декабре прошлого года агент игрока заявил, что ведет переговоры о его трансфере в «Севилью».

На данный момент 21-летний Марсьяль провел во всех турнирах 22 матча, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

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