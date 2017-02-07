Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит2 : 1Соннам
Хоккей  Динамо Минск- : -Витязь
Футбол  Рома- : -Фиорентина
Футбол  ЦСКА1 : 0ЛАСК
Футбол  Гамбург- : -Кёльн
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игроки «Лестера» могут потерять до 40 процентов зарплаты в случае вылета

Источник:  The TimesКомментарии

Игрокам «Лестера» грозит 40-процентное уменьшение зарплаты, если команда по итогам сезона вылетит в чемпиошип.

В прошлом сезоне «лисы» впервые в своей истории стали чемпионами Англии, после чего многие лидеры команды перезаключили контракты на более выгодных условиях. При этом в соглашениях остался пункт о сокращении зарплаты в случае вылета из элиты.

Такая опция предусмотрена в контрактах Джейми Варди, Рияда Мареза, Дэнни Дринкуотера, Каспера Шмейхеля, Уэса Моргана и Дэнни Симпсона, а также главного тренера Клаудио Раньери.

Напомним, после 24 тура «Лестер» занимает 16-е место и опережает на одно очко  находящийся в зоне вылета «Халл Сити».

Ранее сообщалось, что руководство клуба не намерено в ближайшее время увольнять Раньери.

В среду «Лестер» проведет переигровку с «Дерби Каунти» в Кубке Англии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мората станет игроком «Челси» летом 2017 годаФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората принял решение покинуть испанский клуб.Смотрите, какой особняк купил себе Погба в Манчестере за 3 млн фунтов (фото)Смотрите, какой особняк купил себе Погба в Манчестере за 3 млн фунтов (фото)Французский полузащитник потратил пятую часть своей зарплаты на виллу с пятью спальнями, сауной и игровой комнатой.Микаэль Сильвестр: Надеюсь, Марсьяль не пойдет по стопам Погба. Он должен остаться и показать характерБывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Микаэль Сильвестр высказался о ситуации своего соотечественника Антони Марсьяля, который может покинуть команду грядущим летом.Яя Туре: Команда, которая хочет выиграть чемпионат, должна иметь таких молодых игроков, как Габриэл и СанеПолузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал о задачах своего клуба, а также выразил мнение, что молодые игроки «горожан» помогут команде выиграть трофеи.Бесплатное «мясо»! «Спартак» поборется с «Локомотивом» за КасересаБесплатное «мясо»! «Спартак» поборется с «Локомотивом» за КасересаРоссийский клуб может подписать контракт с игроком сборной Уругвая, ранее выступавшим в «Ювентусе» и «Барселоне».Габриэль Жезус: Очень рад, что быстро получил место в основеНовичок «Манчестер Сити» Габриэл Жезус прокомментировал победу своей команды над «Суонси» в матче 24-го тура АПЛ, а также высказался о своем положении в английском клубе (2:1).«ПСЖ» готов опередить «Реал» в борьбе за Агуэро, предложив игроку 14 млн евро за сезонФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро недоволен своим положением в английском клубе и готов рассмотреть предложения от других команд.Хуан Мата: Уверен, матч с «Уотфордом» будет абсолютно другимХуан Мата: Уверен, матч с «Уотфордом» будет абсолютно другимПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата оставил запись в своем микроблоге на официальном сайте «красных дьяволов».Раньери не будет уволен из «Лестера»Владельцы «Лестера» предоставят главному тренеру команды Клаудио Раньери возможность выправить турнирное положение команды в премьер-лиге.Падение с Олимпа. Как «Лестер» идет по пути «Манчестер Сити»Падение с Олимпа. Как «Лестер» идет по пути «Манчестер Сити»Действующий чемпион премьер-лиги «Лестер» в 2017 году еще не выигрывал и опустился на 16-е место в турнирной таблице.Аршавин и Канчельскис вошли в сотню лучших легионеров чемпионата АнглииИздание FourFourTwo опубликовало первую часть рейтинга лучших легионеров чемпионата Англии.«Барселона» планирует перехватить Линделёфа у «Манчестер Юнайтед»Защитник «Бенфики» Виктор Линделёф, которым активно интересуется «Манчестер Юнайтед», может перебраться в чемпионат Испании.Клубы пяти ведущих лиг Европы потратили на зимние трансферы 742 млн евроМеждународный центр спортивных исследований посчитал, что представители пяти ведущих чемпионатов Европы в зимнее трансферное окно потратили 742 миллиона евро, сообщает football-observatory.com.Харри Кейн: «Тоттенхэм» будет давить на «Челси» всеми способами, посмотрим, как они справятсяФорвард «Тоттенхэма» Харри Кейн не оставляет надежд догнать «Челси» в турнирной таблице.Тибо Куртуа: Здорово, когда в команде требовательный тренер, это делает тебя чемпиономГолкипер «Челси» Тибо Куртуа считает, что требовательность главного тренера Антонио Конте помогает команде лидировать в премьер-лиге.Йоан Кабай: Не стоит меня списывать со счетовПолузащитник сборной Франции и «Кристалл Пэлас» Йоан Кабай надеется вернуться в сборную Франции.Давид Луиз: Игра Азара с «Арсеналом» напомнила мне о РональдиньоЗащитник «Челси» Давид Луиз прокомментировал игру своего партнера по клубу Эдена Азара в матче 24-го тура АПЛ с лондонским «Арсеналом» (3:1).Касерес, которым интересуется «Локомотив», может перебраться в АПЛЗащитник сборной Уругвая Мартин Касерес продолжает поиски новой команды.Бранислав Иванович: Может, однажды выпущу автобиографию и расскажу подробнее о ситуации с СуаресомЗащитник «Зенита» Бранислав Иванович, отыгравший ранее девять лет за «Челси», вспомнил об инциденте с Луисом Суаресом, который укусил серба во время матча английской премьер-лиги.Джибриль Сиссе объявил о завершении карьерыФранцузский форвард Джибриль Сиссе, ранее выступавший за «Кубань», объявил о завершении профессиональной карьеры.
Главные новости
Фигурное катание
Евгений Плющенко: На пятую Олимпиаду поеду, но не знаю, в каком качестве
Футбол
Роман Зобнин: Нет времени следить за «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом»
Бокс
Андрей Рябинский: О завершении карьеры Поветкиным речь не идет
Футбол
Зозуля решил остаться в «Бетисе», но «Райо Вальекано» не хочет платить ему зарплату
Хоккей
Валерий Каменский: Если НХЛ не отпустит игроков в Пхенчхан, это будет очень плохо для всего мирового хоккея
Футбол
Гордюшенко принес ЦСКА победу над ЛАСКом
Футбол
«ПСЖ» готов опередить «Реал» в борьбе за Агуэро, предложив игроку 14 млн евро за сезон
Футбол
Николай Писарев: Задача «Олимпийца» – выход в ФНЛ
Футбол
Раньери не будет уволен из «Лестера»
Футбол
Дмитрий Комбаров: Было бы здорово выйти на поле против Месси
все новости
Лестер Сити
Лестер Ситикалендарьстатистика
Джейми Варди
Джейми Вардивсе новости
Рияд Марез
Рияд Марезвсе новости
Дэнни Дринкуотер
Дэнни Дринкуотервсе новости
Каспер Шмейхель
Каспер Шмейхельвсе новости
Уэс Морган
Уэс Морганвсе новости
Даниэль Симпсон
Даниэль Симпсонвсе новости
Клаудио Раньери
Клаудио Раньеривсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости