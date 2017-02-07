Игроки «Лестера» могут потерять до 40 процентов зарплаты в случае вылета

Игрокам «Лестера» грозит 40-процентное уменьшение зарплаты, если команда по итогам сезона вылетит в чемпиошип.

В прошлом сезоне «лисы» впервые в своей истории стали чемпионами Англии, после чего многие лидеры команды перезаключили контракты на более выгодных условиях. При этом в соглашениях остался пункт о сокращении зарплаты в случае вылета из элиты.

Такая опция предусмотрена в контрактах Джейми Варди, Рияда Мареза, Дэнни Дринкуотера, Каспера Шмейхеля, Уэса Моргана и Дэнни Симпсона, а также главного тренера Клаудио Раньери.

Напомним, после 24 тура «Лестер» занимает 16-е место и опережает на одно очко находящийся в зоне вылета «Халл Сити».

Ранее сообщалось, что руководство клуба не намерено в ближайшее время увольнять Раньери.

В среду «Лестер» проведет переигровку с «Дерби Каунти» в Кубке Англии.