Миро Аалтонен: Попасть в первую восьмерку на Западе – главная цель «Витязя»

Финский нападающий «Витязя» Миро Аалтонен поделился впечатлениями от пребывания в команде и рассказал о главных целях команды.

- У нас отличная атмосфера в команде, мы нацелены на победу в каждом матче и выходим на лед с уверенностью в своих силах. Самое главное – мы играем друг за друга, выкладываемся на площадке в каждом эпизоде. В защите все ложатся под шайбу, стараются блокировать броски, помогать вратарям. У нас получается хорошо разыгрывать большинство, и все это помогает нам побеждать.

Я слышал, что «Витязь» ранее никогда не играл в плей-офф, поэтому мне очень хотелось стать частью команды, которая прервет эту традицию. Попасть в первую восьмерку на Западе – наша главная цель, и все мысли только об этом, - рассказал Аалтонена в интервью официальному сайту КХЛ.

Напомним, что «Витязь» набрал 92 очка в 56 встречах регулярного чемпионата и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.