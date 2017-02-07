Южный обыграл Тепаваца и вышел во второй раунд турнира в Софии
Матч первого круга турнира АТР в Софии (Болгария) между россиянином Михаилом Южным и сербом Макро Тепавацом завершился
победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (2), 6:4 в
пользу Южного.
Матч продолжался один час и 28 минут. Южный сделал восемь
эйсов против шести у соперника. Оба теннисиста совершили по одной двойной
ошибке. В следующем раунде Южный сыграет с Жилем Мюллером из Люксембурга.
Турнир
АТР.
София (Болгария)
Закрытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд:482 060 евро
Одиночный разряд
Первый круг
Михаил Южный (Россия) – Марко Тепавац (Сербия) – 7:6 (7:2), 6:4
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