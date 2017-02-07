«Бостон» отправил в отставку Жюльена

Главный тренер «Бостона» Клод Жюльен отправлен в отставку после поражения от «Торонто» (5:6).

56-летний канадец возглавлял «медведей» с 2007 года и является рекордсменом клуба по числу побед в качестве главного тренера (419).

Под руководством Жюльена «Бостон» выиграл Кубок Стэнли в 2011 году. Команда неизменно выходила в плей-офф с 2008 по 2014 годы, но в предыдущие два сезона не попадала в восьмерку лучших Восточной конференции.

В нынешнем сезоне «Бостон» занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе, отставая на одно очко от зоны wild card.

Отметим, что ранее Жюльен тренировал «Монреаль» (2003-2006) и «Нью-Джерси» (2006-2007).

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Брюс Кассиди. Он дебютирует в должности в ночь на 10 февраля в домашнем матче с «Сан-Хосе».