Андрей «Kimi» Квасневский: Игроки знают, что я отдал себя команде и этой ситуации на 200 процентов
Бывший менеджер состава Virtus.pro по Dota 2 Андрей «Kimi» Квасневский прокомментировал свое увольнение.
Самое главное в этой ситуации то, что игроки знают, что я отдал себя команде и этой ситуации на 200%. Старался выжать максимум из ничего— Andrew Kvasnevskiy (@Kimifromearth) 7 февраля 2017 г.
Перед ребятами я чист и для меня это - основное. То, что мы с @dvoryrom не нашли идеального взаимопонимания в работе - вопрос другой— Andrew Kvasnevskiy (@Kimifromearth) 7 февраля 2017 г.
Напомним, что Virtus.pro получила второе техническое поражение в матче против LQ на СНГ-квалификации к DAC 2017. Ранее команда также получила техническое поражение в матче против Effect из-за проблем с интернетом на буткемпе в Краснодаре.
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