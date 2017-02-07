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Андрей «Kimi» Квасневский: Игроки знают, что я отдал себя команде и этой ситуации на 200 процентов

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Бывший менеджер состава Virtus.pro по Dota 2 Андрей «Kimi» Квасневский прокомментировал свое увольнение.


Напомним, что Virtus.pro получила второе техническое поражение в матче против LQ на СНГ-квалификации к DAC 2017. Ранее команда также получила техническое поражение в матче против Effect из-за проблем с интернетом на буткемпе в Краснодаре.

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