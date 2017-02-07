Сальваторе Боккетти: Каррера убедил нас, что на сборах легко не будет
Защитник «Спартака» Сальваторе
Боккетти сказал, что команде будет нелегко на тренировочном сборе в Испании.
Также он рассказал о своем возвращении к работе после травмы.
- Массимо (Каррера) убедил
нас, что легко на сборах не будет. В Абу-Даби было непросто. А здесь, в
Испании, тренировочный процесс еще тяжелее. Но мы сюда приехали не рыбу ловить
и не на пляже загорать, а готовиться к весенней части сезона, которая стартует
уже меньше чем через месяц.
— Вы лишь в начале этого сбора вернулись к работе на равных с
партнерами. Как себя чувствуете?
— Сейчас все хорошо. Очень рад, что вернулся на поле и теперь
смогу помогать команде. Думаю, что готов принять участие уже в ближайших
контрольных матчах «Спартака». Тренировки в Эстепоне очень интенсивные, но раз
справляюсь с нагрузками, которые даются на занятиях, то, значит, смогу и в игре
выполнить необходимый объем работы.
—Квинси Промес, пропустив осенью несколько матчей, сказал, что
ему было очень трудно наблюдать за играми с трибуны: так сильно хотелось выйти
на поле. А как вы себя ощущали в период, когда восстанавливались?
— Представьте себе, Квинси пропустил один–два матча, а я
оставался вне игры с конца октября. Понимаете, каково мне было?! Если Промес
испытывал тяжелые чувства даже после столь маленького перерыва, то, наверное,
не стоит объяснять, как нелегко перенести такую длительную паузу, которая была
у меня, - цитирует Боккетти официальный сайт «Спартака».
В текущем сезоне 30-летний
Сальваторе Боккетти провел 13 матчей за «Спартак» и забил один мяч.