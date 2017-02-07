Вице-президент «Медвешчака»: Мы бы хотели остаться в КХЛ

Вице-президент «Медвешчака» Маркантонио Белинич рассчитывает, что хорватский клуб сможет продолжить выступление в КХЛ.

«Мне доставило удовольствие работать с людьми из КХЛ, поэтому мы хотели бы остаться в лиге. Но это только мое желание - решение примет совет директоров КХЛ. По этой теме с мистером Чернышенко мы не разговаривали, у нас был контакт со спортивным департаментом», – приводит ТАСС Слова Белинича.

Напомним, нынешний сезон стал для «Медвешчака» третьим в КХЛ. В 2014 году «медведи» вышли в плей-офф, где в первом круге проиграли «Леву».

Ранее член совета директоров КХЛ Александр Медведев заявил, что вопрос участия «Медвешчака» в следующем чемпионате будет рассмотрен в конце сезона.

Добавим, что до вступления в КХЛ клуб из Загреба играл в австрийской лиге EBEL.