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Мората станет игроком «Челси» летом 2017 года

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората принял решение покинуть испанский клуб.

По информации издания  Daily Telegraph, игрок сборной Испании сказал своим друзьям, что грядущим летом перейдет в «Челси». 

Ранее сообщалось, что футболист недоволен своим положением в клубе, и покинет команду, если Зинедин Зидан останется главным тренером «Реала». По информации СМИ, наставник «синих» Антонио Конте лично заинтересован в переходе игрока «сливочных».

В нынешнем сезоне 24-летний Мората провел во всех турнирах за «Реал» 21 матч, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает форварда в 40 млн евро, а его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2019 года.

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