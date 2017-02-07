Мората станет игроком «Челси» летом 2017 года
Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората принял решение покинуть испанский клуб.
По информации издания Daily Telegraph, игрок сборной Испании сказал своим друзьям, что грядущим летом перейдет в «Челси».
Ранее сообщалось, что футболист недоволен своим положением в клубе, и покинет команду, если Зинедин Зидан останется главным тренером «Реала». По информации СМИ, наставник «синих» Антонио Конте лично заинтересован в переходе игрока «сливочных».
В нынешнем сезоне 24-летний Мората провел во всех турнирах за «Реал» 21 матч, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает форварда в 40 млн евро, а его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2019 года.
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