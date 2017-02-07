Андрей Рябинский: О завершении карьеры Поветкиным речь не идет
Скандал с допингом не
приведет к завершению карьеры российского боксера. Об этом заявил промоутер
спортсмена Андрей Рябинский.
«Будет расследование, и мы должны предъявить достойные аргументы. Если
таковых не найдется, то, в худшем случае, нам грозит дисквалификация.
Речь не идет о том, что Саша может завязать с боксом или будет полностью отстранен от любых боксерских соревнований. Единственные риски, которые мы несем, — репутационные. Но они, безусловно, очень важны. Мы стремимся доказать, что чисты и не используем запрещенные препараты», - цитируют Рябинского «Известия».
Напомним,
что Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном
Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя было
озвучено, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный
результат на запрещенный препарат остарин. Вскрытие допинг-пробы B в
начале февраля подтвердило положительный допинг-тест.
Сегодня стало известно, что
Поветкин был исключен из рейтинга IBF.
Ранее он был исключен из рейтинга WBC.