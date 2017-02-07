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Андрей Рябинский: О завершении карьеры Поветкиным речь не идет

Источник:  «Известия»Комментарии

Скандал с допингом не приведет к завершению карьеры российского боксера. Об этом заявил промоутер спортсмена Андрей Рябинский.

«Будет расследование, и мы должны предъявить достойные аргументы. Если таковых не найдется, то, в худшем случае, нам грозит дисквалификация.

Речь не идет о том, что Саша может завязать с боксом или будет полностью отстранен от любых боксерских соревнований. Единственные риски, которые мы несем, — репутационные. Но они, безусловно, очень важны. Мы стремимся доказать, что чисты и не используем запрещенные препараты»,  - цитируют Рябинского «Известия».

Напомним, что Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя было озвучено, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Вскрытие допинг-пробы B в начале февраля подтвердило положительный допинг-тест. 

Сегодня стало известно, что Поветкин был исключен из рейтинга IBF. Ранее он был исключен из рейтинга WBC.

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