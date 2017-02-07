Роман Зобнин: Нет времени следить за «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, как проходит второй сбор команды в Испании.

«По сравнению с первым сбором работа здесь тяжелее. Мы стали уделять больше внимания физическим кондициям, больше бегать, больше работать с мячом на вторых тренировках.

Все новички – футболисты хорошего уровня, все очень нравятся. Думаю, они нам помогут. В «Спартаке» всех новичков принимают очень здорово, меня в том числе. Я сразу почувствовал тепло команды, всего персонала, поэтому никаких проблем с адаптацией возникнуть не может.

Для меня очень важно побеждать в любом матче, неважно товарищеский или официальный. С приходом новичков конкуренция стала выше. Я могу сыграть на трех позициях, и все будет зависеть от меня, как покажу себя на тренировках и играх. Если буду в порядке, буду играть.

Все выкладываются на 200 процентов. Тренеры говорят, что мы должны все делать приближенно к официальным матчам, поэтому любой пас мы должны отдавать со стопроцентной точностью.

Я не слежу за матчами «Краснодара», ЦСКА и «Зенита». Мы смотрим только на себя, слежу за своими матчами и тренировками. Нет времени смотреть на соперников», – сказал Зобнин в интервью клубной пресс-службе.