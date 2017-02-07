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Евгений Плющенко: На пятую Олимпиаду поеду, но не знаю, в каком качестве

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился планами относительно своего участия на Олимпиаде 2018 года.

— На свою пятую Олимпиаду я поеду, но не знаю, в каком качестве. В марте открывается моя школа, где я буду тренировать, в том числе, контролировать начальный уровень. Со спортсменами в дальнейшем, возможно, поеду дальше на чемпионат России, мира, Олимпийские игры. Я очень жесткий папа, в нашей семье есть и слава, и деньги, мы сами всего этого добились. Но я не хочу, чтобы наши дети были золотой молодежью. Им нужно хорошо учиться, выполнять обещания, быть не мажорами, а мужиками, — рассказал Плющенко в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что Евгений Плющенко пропускает соревновательный сезон-2016/17. В то же время, фигурист не исключает возможность своего участия в олимпийском турнире 2018 года.

Добавим, что XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан (Южная Корея).

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