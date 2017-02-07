Диего Годин: Извиняюсь перед детьми, которые увидели, как мы с Дейверсоном плевали друг в друга
Защитник «Атлетико»
Диего Годин принес извинения за инцидент в матче 20-го тура примеры с «Алавесом»
(0:0).
В конце игры, которая состоялась 28 января, уругвайский игрок обороны и бразильский форвард соперника Дейверсон плюнули друг в друга.
«Нет никакого оправдания тому, что произошло. Меня не извиняет то, что до этого в меня плюнули два или три раза. Мне очень жаль. Думаю, что и другому игроку – тоже.
Меня беспокоит то, что это увидели дети. Я всегда стараюсь давать хороший пример детям, которые следят за мной. Я извиняюсь перед всеми детьми, которые увидели все это и не поняли», – приводит Football Espana слова Година.
Отметим, что за плевки друг в друга игроки не получили никакого наказания.
Матч
Состав
Алавес: Пачеко, Льоренте, Эрнандес, Лагуардия, Феддал, Гарсия М., Камараса (Сантос, 77), Фемения, Дейверсон, Токеро (Вигарай, 84), Гомес (Эдгар, 65)
Атлетико: Мойя, Врсалько, Луис, Годин, Хименес (Савич, 56), Коке, Сауль, Карраско (Торрес, 62), Гайтан, Гризманн, Гамейро (Корреа, 60)
Предупреждения:
Льоренте, 54; Дейверсон, 82; Гарсия М., 90 - Хименес, 45; Годин, 90
Судья:
Даниэль Окон Арраис (Испания)
Место и дата
28 января 18:15, Мендисорроса, Онлайн-трансляция