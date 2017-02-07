Диего Годин: Извиняюсь перед детьми, которые увидели, как мы с Дейверсоном плевали друг в друга

Защитник «Атлетико» Диего Годин принес извинения за инцидент в матче 20-го тура примеры с «Алавесом» (0:0).

В конце игры, которая состоялась 28 января, уругвайский игрок обороны и бразильский форвард соперника Дейверсон плюнули друг в друга.

«Нет никакого оправдания тому, что произошло. Меня не извиняет то, что до этого в меня плюнули два или три раза. Мне очень жаль. Думаю, что и другому игроку – тоже.

Меня беспокоит то, что это увидели дети. Я всегда стараюсь давать хороший пример детям, которые следят за мной. Я извиняюсь перед всеми детьми, которые увидели все это и не поняли», – приводит Football Espana слова Година.

Отметим, что за плевки друг в друга игроки не получили никакого наказания.