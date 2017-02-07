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«Арсенал» по просьбе Венгера попробует приобрести Майкла Кэррика

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик может сменить клубную прописку грядущим летом.

Как сообщает издание Тhe Sun, на игрока «красных дьяволов» претендует лондонский «Арсенал», а инициатором сделки является наставник «пушкарей» Арсен Венгер. Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» вместе с тренерским штабом планирует сохранить футболиста, однако, тот должен пойти на понижение зарплаты.

Напомним, англичанин защищает цвета «МЮ» с 2006 года. В нынешнем сезоне 35-летний футболист провел во всех турнирах 19 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает Кэррика в 3 млн евро, а его контракт с «МЮ» рассчитан до 30 июня этого года.

Добавим, что сейчас оклад Майкла за неделю составляет 70 тысяч фунтов.

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