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Борис Майоров: Мне понятна стратегия Знарка в формировании сборной. Он все делает правильно

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майорова высказал свое мнение о большом количестве новичков в сборной России на Шведских играх.

- Знарок все делает правильно и мне понятна его стратегия, - говорит Борис Майоров. – Тренер сборной дает почувствовать многим игрокам из разных клубов КХЛ: «Ребята, мы вас видим. И двери в сборную перед вами открыты. Приходите и доказывайте, что можете, что достойны за нее играть». Не знаю, как сейчас. А в наше время звание «игрок сборной» было ценнейшим в нашей спортивной карьере. Мы, когда туда попадали, из кожи вон лезли, чтоб себя проявить.

Напомним, что на третий этап Евротура в сборную России было вызвано восемь дебютантов.

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