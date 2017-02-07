Яна Кудрявцева: Если бы осталась в спорте, выступала бы максимум два года

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Яна Кудрявцева объяснила, почему решила завершить карьеру.

«Я действительно приняла решение завершить карьеру. Этому поспособствовала моя травма. Если бы я решила остаться в художественной гимнастике, мне пришлось бы пережить еще одну операцию.

Вспоминая не самые приятные ощущения после первой операции, когда я восстанавливалась полгода, мне бы не хотелось это повторять. Но, даже оставшись в спорте, я бы выступала максимум два года, вряд ли прошла бы полноценный олимпийский цикл», – приводит «Спорт FM» слова Кудрявцевой.

Напомним, 19-летняя Кудрявцева является 13-кратной чемпионкой мира. В финале многоборья на Олимпиаде она пропустила вперед партнера по сборной России – Маргариту Мамун.