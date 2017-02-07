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Пресс-атташе ПСВ: Скорее всего, Проппер останется в клубе в это трансферное окно

Источник:  ТАССКомментарии

Тайс Слегерс, пресс-атташе ПСВ, поделился мнением о возможном переходе полузащитника Дэйви Проппера в «Зенит».

– «Зенит» по-прежнему не возобновлял переговоры по Пропперу. Скорее всего, футболист останется в ПСВ в это трансферное окно, – приводит слова Слегерса ТАСС. 

Отметим, трансферное окно в России закрывается 25 февраля. 

Дэйви Проппер: Слухи об интересе «Зенита» меня не так сильно беспокоят, это дело клубов

Напомним, ранее Коку заявил, что ПСВ отклонил предложение «Зенита» о трансфере полузащитника. Также специалист рассчитывает, что игрок останется в команде до конца сезона. По данным голландских СМИ, сине-бело-голубые предлагали за переход голландца 14 миллионов евро. Также стало известно, что вместо Проппера «Зенит» постарается приобрести у «Ростова» полузащитника Кристиана Нобоа.

25-летний голландец выступает за ПСВ с 2015 года. В сезоне 2016/2017 Проппер отметился пятью голами в 21 матчах Эредивизи. Также на счету полузащитника гол в ворота «Ростова» в игре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).  

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