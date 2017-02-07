«Лестер»: Выражаем полную поддержку Клаудио Раньери

На официальном сайте «Лестера» появилось заявление, в котором говорится о полной поддержке главного тренера Клаудио Раньери.

«В свете недавних спекуляций, ФК «Лестер Сити» хотел бы четко заявить о своей полной и неизменной поддержке главного тренера Клаудио Раньери. Все в клубе считают, что наши нынешние результаты должны быть улучшены, но беспрецедентный успех, достигнутый в предыдущих сезонах, базировался на стабильности, единстве команды и настрое на то, чтобы преодолеть даже самые тяжелые испытания. Весь клуб будет оставаться сплоченным и поддерживать тренера и игроков, концентрируясь на задачах, которые стоят перед нами», - говорится в заявлении «Лестера».

Напомним, после 24 туров действующий чемпион Англии занимает 16-е место в премьер-лиге, опережая «Халл», находящийся в зоне вылета, на одно очко. При этом «лисы» продолжают выступление в Лиге чемпионов и Кубке Англии.