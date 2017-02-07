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Фабио Каннаваро: «Наполи» может создать трудности для «Реала»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Лучший игрок мира 2006 года Фабио Каннаваро рассказал, чего ждет от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Наполи».

«Наполи» может составить конкуренцию «Реалу» и создать трудности для соперника. Они могут сделать это с любой командой. Они постараются сыграть в своем привычном стиле, несмотря на давление «Сантьяго Бернабеу». Хотя в Италии и нет возможностей играть против Бензема, Роналду и Бэйла.

В этом сезоне у «Наполи» более сбалансированный состав, что хорошо для лиги и Лиги чемпионов. И у «Ювентуса», и у «Наполи» дела идут хорошо», – приводит Football Italia слова Каннаваро.

Напомним, первый матч «Реал» и «Наполи» проведут 15 февраля в Мадриде, ответный – 7 марта в Неаполе.

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