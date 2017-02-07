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Анатолий Алябьев: Главное, чтобы Логинова не боялись поставить на ЧМ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион, член совета СБР Анатолий Алябьев поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по биатлону.

- Логинов – это очень хороший парень. Главное, чтобы не боялись поставить его. Это надо сделать! Он настолько сейчас все хорошо делает - с выдержкой, четко, хорошо стреляет. Видно, что парень настроен на хороший результат. На мой взгляд, Логинов должен показать хороший результат. Да, у девчонок с медалями будет посложнее, а вот хотелось бы, чтобы ребята парочку золотых медалей зацепили. В первую очередь, в эстафете. У нас команда очень хороша. Правильная цель – золото, и бороться они вполне могут.

Виндивидуальных дисциплинах будет посложнее, но и там ребята способны бороться. А то, что было в прошлом году, печально и позорно. Сейчас у Рикко Гросса в плане на предолимпийский сезон две золотые медали чемпионата мира. Шансы есть. Главное, чтобы никого не боялись. При этом многие спортсмены функционально все подготовлены примерно одинаково, и важен психологический фактор, - передает слова Алябьева «Р-Спорт».

Напомним, что чемпионат мира 2017 года пройдет с 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене.

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