Кураньи может перейти в брестское «Динамо»

Бывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи может перейти в «Динамо» из Бреста. Сейчас он тренируется вместе с командой.

Как сообщает Tribuna.com, сегодня немец провел первую тренировку в составе команды. Подписание контракта может состояться позже.

Последним клубом 35-летнего Кураньи был «Хоффенхайм», за который он выступал в сезоне 2015/16. Там он провел 14 матчей и ни разу не забил. После этого он стал свободным агентом.

В составе московского «Динамо» Кураньи провел 123 матча и забил 50 мячей.

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