Кураньи может перейти в брестское «Динамо»
Бывший форвард московского «Динамо»
Кевин Кураньи может перейти в «Динамо» из Бреста. Сейчас он тренируется вместе
с командой.
Как сообщает Tribuna.com, сегодня немец провел первую
тренировку в составе команды. Подписание контракта может состояться позже.
Последним клубом
35-летнего Кураньи был «Хоффенхайм», за который он выступал в сезоне 2015/16.
Там он провел 14 матчей и ни разу не забил. После этого он стал свободным
агентом.
В составе московского «Динамо» Кураньи провел 123 матча и забил 50 мячей.
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