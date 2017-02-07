Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит2 : 1Соннам
Хоккей  Динамо Минск- : -Витязь
Футбол  Рома- : -Фиорентина
Футбол  ЦСКА1 : 0ЛАСК
Футбол  Гамбург- : -Кёльн
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кураньи может перейти в брестское «Динамо»

Комментарии

Бывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи может перейти в «Динамо» из Бреста. Сейчас он тренируется вместе с командой.

Как сообщает Tribuna.com, сегодня немец провел первую тренировку в составе команды. Подписание контракта может состояться позже.

Последним клубом 35-летнего Кураньи был «Хоффенхайм», за который он выступал в сезоне 2015/16. Там он провел 14 матчей и ни разу не забил. После этого он стал свободным агентом.

В составе московского «Динамо» Кураньи провел 123 матча и забил 50 мячей.

ЦСКА купит защитника «Спортинга»? Таблица трансферов РФПЛ


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Полузащитник «Динамо-2» Левин перешел в «Младу Болеслав»Полузащитник «Динамо-2» Владислав Левин стал игроком чешского клуба «Млада Болеслав».Пресс-атташе ПСВ: Скорее всего, Проппер останется в клубе в это трансферное окноТайс Слегерс, пресс-атташе ПСВ, поделился мнением о возможном переходе полузащитника Дэйви Проппера в «Зенит».«Арсенал» по просьбе Венгера попробует приобрести Майкла КэррикаПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик может сменить клубную прописку грядущим летом.«Локо» интересуется нападающим из Австрии? Свежие трансферные слухи«Локо» интересуется нападающим из Австрии? Свежие трансферные слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Мората станет игроком «Челси» летом 2017 годаФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората принял решение покинуть испанский клуб.Микаэль Сильвестр: Надеюсь, Марсьяль не пойдет по стопам Погба. Он должен остаться и показать характерБывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Микаэль Сильвестр высказался о ситуации своего соотечественника Антони Марсьяля, который может покинуть команду грядущим летом.Бесплатное «мясо»! «Спартак» поборется с «Локомотивом» за КасересаБесплатное «мясо»! «Спартак» поборется с «Локомотивом» за КасересаРоссийский клуб может подписать контракт с игроком сборной Уругвая, ранее выступавшим в «Ювентусе» и «Барселоне».«ПСЖ» готов опередить «Реал» в борьбе за Агуэро, предложив игроку 14 млн евро за сезонФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро недоволен своим положением в английском клубе и готов рассмотреть предложения от других команд.«Спартак» может подписать контракт с бывшим защитником «Ювентуса» и «Барселоны»Красно-белый клуб претендует на центрального защитника из Уругвая Мартина Касереса, с июля остающегося свободным агентом.Владимир Стогниенко: Конте поболеть за «Юве» приехал или просматривает игроков?Российский комментатор Владимир Стогниенко допускает, что грядущим летом состав «Челси» может пополнить игрок «Ювентуса». Напомним, ранее стало известно, что лондонский клуб активно интересуется защитником туринской команды Леонардо Бонуччи.«Барселона» планирует перехватить Линделёфа у «Манчестер Юнайтед»Защитник «Бенфики» Виктор Линделёф, которым активно интересуется «Манчестер Юнайтед», может перебраться в чемпионат Испании.ЦСКА купит защитника «Спортинга»? Таблица трансферов РФПЛЦСКА купит защитника «Спортинга»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Ювентус» согласился продать Эрнанеса в Китай за 10 млн евро«Ювентус» принял предложение клуба китайской суперлиги «Хэбэй Чайна Форчун» по поводу трансфера полузащитника Эрнанеса, сообщает sport.ilmessaggero.it.ЦСКА ведет переговоры со «Спортингом» о покупке ЗегелараМосковский ЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Спортинга» Марвина Зегелара, сообщает Noticias ao Minuto.Агент Зозули: ФИФА не считает случай Романа форс-мажорным, от них по-любому будет получен отказФутбольный агент Владимир Кузьменко, представляющий интересы форварда «Бетиса» Романа Зозули, высказался о возможном переходе своего клиента в третий клуб.Касерес, которым интересуется «Локомотив», может перебраться в АПЛЗащитник сборной Уругвая Мартин Касерес продолжает поиски новой команды.«Ювентус» нашел замену Дибале в «Лионе»Форвард «Лиона» Александр Ляказетт может сменить клубную прописку летом текущего года.Московское «Динамо» интересуется экс-полузащитником «Кубани» РабиуМосковское «Динамо» рассматривает возможность приглашения на сбор команды полузащитника Мохаммеда Рабиу, сообщил исполнительный директор клуба Евгений Кречетов.Денисов в «Локо» надолго. Свежие трансферные новости и слухиДенисов в «Локо» надолго. Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Динамо»: Рассматриваем возможность приглашения РабиуИсполнительный директор московского «Динамо» Евгений Кречетов сообщил, что столичный клуб раздумывает над приглашением ганского полузащитника Мохаммеда Рабиу.
Главные новости
Футбол
Президент «Пескары» решил покинуть клуб после того, как болельщики сожгли его автомобили
Футбол
Николай Цуканов: Виновные в задержке строительства стадиона в Санкт-Петербурге понесут ответственность
Легкая атлетика
Сергей Шубенков: ИААФ может найти тысячу причин, чтобы не восстанавливать ВФЛА
Футбол
Президент «Атлетико»: Агуэро перешел в «Манчестер Сити» по глупости
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру «Спартака» с «Осиеком», Генич и Розанов ее прокомментируют
Футбол
Кураньи может перейти в брестское «Динамо»
Футбол
«Лестер»: Выражаем полную поддержку Клаудио Раньери
Футбол
Пресс-атташе ПСВ: Скорее всего, Проппер останется в клубе в это трансферное окно
Фигурное катание
Евгений Плющенко: На пятую Олимпиаду поеду, но не знаю, в каком качестве
Футбол
Роман Зобнин: Нет времени следить за «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом»
все новости
Динамо Брест
Динамо Бресткалендарьстатистика
Кевин Кураньи
Кевин Кураньивсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы