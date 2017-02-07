«Матч ТВ» покажет игру «Спартака» с «Осиеком», Генич и Розанов ее прокомментируют

Контрольный матч «Спартака» с хорватским «Осиеком», который состоится 10 февраля в испании, в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Как сообщает официальный сайт красно-белых, комментирровать матч будут Юрий Розанов и Константин Генич. Начало трансляции в 18:55 по московскому времени.

Напомним, ранее этой зимой «Матч ТВ» транслировал в прямом эфире контрольные матчи «Зенита» и «Локомотива».