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Президент испанской Ла Лиги и посол Украины в Испании обсудили ситуацию вокруг Зозули

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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас и посол Украины в Испании Анатолий Щерба встретились в штаб квартире лиги. Они обсудили ситуацию, в которой оказался украинский нападающий Роман Зозуля.

Как сообщает официальный сайт Ла Лиги, Щерба и Тебас сошлись в том, что  испанские власти должны поддержать игрока, так как нарушено его право на работу – одно из фундаментальных прав человека.

Ранее стало известно, что игрок сборной Украины не сумел присоединиться к  «Райо Вальекано», в который он перешел на правах аренды. Причиной тому послужило поведение фанатов мадридского клуба, которые потребовали от руководства не подписывать футболиста, который, по их мнению, поддерживает нацистов, что не соответствует философии клуба. Так как он уже был заявлен за три клуба в текущем сезоне («Днепр», «Бетис» и «Райо Вальекано»), он может играть только за «Райо» до 30 июня 2017 года. «Бетис» сегодня заявил, что до этого срока Роман формально является игроком «Райо Вальекано».

Героя слава: как «Райо» отказался от услуг Зозули из-за его имиджа


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