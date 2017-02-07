Полузащитник «Динамо-2» Левин перешел в «Младу Болеслав»
Полузащитник «Динамо-2» Владислав Левин стал игроком чешского клуба «Млада Болеслав».
В нынешнем сезоне 21-летний игрок был заявлен за «Динамо-2», принял участие в 13 играх ПФЛ, забил два мяча и отдал три голевые передачи, сообщает официальный сайт бело-голубых. Дважды Левин выходил осенью на замену за главную команду «Динамо», проведя в общей сложности на поле 9 минут.
«Млада Болеслав» занимает шестое место в текущем чемпионате Чехии.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически