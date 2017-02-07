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Президент «Атлетико»: Агуэро перешел в «Манчестер Сити» по глупости

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал переход форварда Серхио Агуэро в «Манчестер Сити». Напомним, аргентинец стал игроком «горожан» в 2011 году за 36 млн евро.

«Он был единственным игроком, который покинул наш клуб по странным причинам. Серхио был просто глуп. Агуэро пришел в «Атлетико», как герой, а ушел через заднюю дверь», – сказал Сересо, слова которого приводит радиостанция COPE.

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