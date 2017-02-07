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Сергей Шубенков: ИААФ может найти тысячу причин, чтобы не восстанавливать ВФЛА

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков – решении ИААФ пока не восстанавливать членство ВФЛА в организации.

- Сергей, стало ясно, что членство ВФЛА в международной ассоциации не восстановят минимум до ноября. Печально?

- Ситуация не изменилась, все осталось как и есть. Видимо, ИААФ надоело каждый месяц давать комментарии, вот они и решили обозначить сроки. Даже не знаю, как это воспринимать. С одной стороны – появилась хоть какая-то конкретика, а с другой…

- Вы видите свет в конце тоннеля?

- Не вижу. Ситуация вообще никак не развивается. ИААФ может найти тысячу причин, чтобы не восстанавливать ВФЛА, и может не обращать внимания на эти тысячу причин и восстановить уже сегодня.

Вчера стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) решила продлить временное лишение аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в ИААФ.  

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