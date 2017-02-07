Сергей Шубенков: ИААФ может найти тысячу причин, чтобы не восстанавливать ВФЛА
Чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков – решении ИААФ пока не восстанавливать членство ВФЛА в организации.
- Сергей, стало ясно, что членство ВФЛА в международной ассоциации не восстановят минимум до ноября. Печально?
- Ситуация не изменилась, все осталось как и есть. Видимо, ИААФ надоело каждый месяц давать комментарии, вот они и решили обозначить сроки. Даже не знаю, как это воспринимать. С одной стороны – появилась хоть какая-то конкретика, а с другой…
- Вы видите свет в конце тоннеля?
- Не вижу. Ситуация вообще никак не развивается. ИААФ может найти тысячу причин, чтобы не восстанавливать ВФЛА, и может не обращать внимания на эти тысячу причин и восстановить уже сегодня.
Вчера стало известно, что Международная ассоциация
легкоатлетических федераций (ИААФ) решила продлить временное лишение
аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в ИААФ.