Николай Цуканов: Виновные в задержке строительства стадиона в Санкт-Петербурге понесут ответственность

Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов выразил уверенность, что виновные в срыве сроков строительства стадиона на Крестовском острове.

«Зенит-Арена», я уже говорил, - это, конечно, сложный объект. По понятным причинам он являлся долгостроем - менялось количество посадочных мест, менялись подрядчики, к сожалению. Сейчас работают правоохранительные органы и достаточно жестко, доведут это дело до суда, безусловно, и ответственность наступит для всех тех, кто должен понести эту ответственность», - цитирует Цуканова ТАСС.

Напомним, что новый стадион примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Екатеринбург.