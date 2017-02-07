Николай Цуканов: Виновные в задержке строительства стадиона в Санкт-Петербурге понесут ответственность
Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов
выразил уверенность, что виновные в срыве сроков строительства стадиона на
Крестовском острове.
«Зенит-Арена», я уже говорил, - это, конечно, сложный объект. По
понятным причинам он являлся долгостроем - менялось количество посадочных мест,
менялись подрядчики, к сожалению. Сейчас работают правоохранительные органы и
достаточно жестко, доведут это дело до суда, безусловно, и ответственность
наступит для всех тех, кто должен понести эту ответственность», -
цитирует Цуканова ТАСС.
Напомним, что новый стадион примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018.
Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12
стадионах в 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород,
Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Екатеринбург.