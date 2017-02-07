Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит2 : 1Соннам
Хоккей  Динамо Минск- : -Витязь
Футбол  Рома- : -Фиорентина
Футбол  ЦСКА1 : 0ЛАСК
Футбол  Гамбург- : -Кёльн
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В Лас-Вегасе побьют мировой рекорд по покеру

Источник:  Корреспондент.netКомментарии

Организаторы главного события покерного мира – Мировой серии WSOP – распространили информацию, что 48-я по счету серия традиционно пройдет в Лас-Вегасе.

WSOP-2017 стартует 31 мая в Rio All-Suite Hotel & Casino с традиционного турнира для дилеров и сотрудников казино. Также организаторы запланировали в третий раз в истории провести турнир Colossus, который за два предыдущих раза собрал фантастическое число участников – 43 987 человек. Так же, как и в этом году, в программе будут турниры Millionaire Maker, Monster Stack, Little One for ONE DROP (вступительный взнос – $111 111), турнир ветеранов (Seniors Event) и женский чемпионат (Ladies Championship).

Событием серии, победитель которого сможет смело называть себя чемпионом мира по покеру, станет турнир, который так и называется – «Главное Событие». Он начнется 8 июля, а завершится спустя девять дней, когда определятся участники финального стола – «ноябрьская девятка». Напомним, в 2016-м году в Главном событии WSOP стартовали 6737 покеристов, из которых 1011 попали в призовую зону, а победитель прошлогоднего турнира американец вьетнамского происхождения Ки Нгуен заработал восемь миллионов долларов.

Всего же в турниры серии WSOP-2016 было сделано рекордное количество входов – 107 833! Но в нынешнем году организаторы собираются побить и этот рекорд.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Футбол
Президент «Пескары» решил покинуть клуб после того, как болельщики сожгли его автомобили
Футбол
Николай Цуканов: Виновные в задержке строительства стадиона в Санкт-Петербурге понесут ответственность
Легкая атлетика
Сергей Шубенков: ИААФ может найти тысячу причин, чтобы не восстанавливать ВФЛА
Футбол
Президент «Атлетико»: Агуэро перешел в «Манчестер Сити» по глупости
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру «Спартака» с «Осиеком», Генич и Розанов ее прокомментируют
Футбол
Кураньи может перейти в брестское «Динамо»
Футбол
«Лестер»: Выражаем полную поддержку Клаудио Раньери
Футбол
Пресс-атташе ПСВ: Скорее всего, Проппер останется в клубе в это трансферное окно
Фигурное катание
Евгений Плющенко: На пятую Олимпиаду поеду, но не знаю, в каком качестве
Футбол
Роман Зобнин: Нет времени следить за «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом»
все новости