В Лас-Вегасе побьют мировой рекорд по покеру

Организаторы главного события покерного мира – Мировой серии WSOP – распространили информацию, что 48-я по счету серия традиционно пройдет в Лас-Вегасе.

WSOP-2017 стартует 31 мая в Rio All-Suite Hotel & Casino с традиционного турнира для дилеров и сотрудников казино. Также организаторы запланировали в третий раз в истории провести турнир Colossus, который за два предыдущих раза собрал фантастическое число участников – 43 987 человек. Так же, как и в этом году, в программе будут турниры Millionaire Maker, Monster Stack, Little One for ONE DROP (вступительный взнос – $111 111), турнир ветеранов (Seniors Event) и женский чемпионат (Ladies Championship).

Событием серии, победитель которого сможет смело называть себя чемпионом мира по покеру, станет турнир, который так и называется – «Главное Событие». Он начнется 8 июля, а завершится спустя девять дней, когда определятся участники финального стола – «ноябрьская девятка». Напомним, в 2016-м году в Главном событии WSOP стартовали 6737 покеристов, из которых 1011 попали в призовую зону, а победитель прошлогоднего турнира американец вьетнамского происхождения Ки Нгуен заработал восемь миллионов долларов.

Всего же в турниры серии WSOP-2016 было сделано рекордное количество входов – 107 833! Но в нынешнем году организаторы собираются побить и этот рекорд.