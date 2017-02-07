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Винченцо Монтелла: После того, как Бакка объявит место ужина, я скажу, выйдет ли он в основе на игру с «Болоньей»

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла заявил, что между ним и форвардом Карлосом Баккой нет никакого конфликта.

Напомним, игрок был заменен на 72-й минуте домашнего матча с «Сампдорией» (0:1), а позже появилась информация о небольшой словесной перепалке между игроком и специалистом. 

«Мы поговорили, никаких проблем. Бакка сам понимает, что вел себя неправильно. Он готов оплатить ужин для всей команды, но теперь ему надо выбрать место – ресторан или пиццерия. После того, как он это объявит, я скажу, выйдет ли Бакка в стартовом составе на матч с «Болоньей», – сказал специалист, слова которого приводит Goal.

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