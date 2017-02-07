Президент «Пескары» решил покинуть клуб после того, как болельщики сожгли его автомобили

Президент «Пескары» Даниэле Себастьяни собирается покинуть клуб в конце сезона. Об этом он заявил в связи с действиями болельщиков команды.

Как сообщает ANSA, болельщики «Пескары» сожгли две машины Себастьяни. Ущерб составил несколько десятков тысяч евро. Президент завил, что возмущен случившимся и обратился в полицию. Также он сказал, что намерен покинуть клуб в конце сезона.

Напомним, что в последнем матче Серии А «Пескара» проиграла «Лацио» со счетом 2:6. «Пескара» занимает последнее место в чемпионате Италии с девятью очками в 23 турах.