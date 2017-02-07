Президент «Пескары» решил покинуть клуб после того, как болельщики сожгли его автомобили
Президент
«Пескары» Даниэле Себастьяни собирается покинуть клуб в конце сезона. Об
этом он заявил в связи с действиями болельщиков команды.
Как сообщает ANSA, болельщики «Пескары» сожгли две машины Себастьяни. Ущерб составил несколько
десятков тысяч евро. Президент завил, что возмущен случившимся и обратился в
полицию. Также он сказал, что намерен покинуть клуб в конце сезона.
Напомним, что
в последнем матче Серии А «Пескара» проиграла «Лацио» со счетом 2:6. «Пескара»
занимает последнее место в чемпионате Италии с девятью очками в 23 турах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически