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Президент «Пескары» решил покинуть клуб после того, как болельщики сожгли его автомобили

Источник:  ANSAКомментарии

Президент «Пескары» Даниэле Себастьяни собирается покинуть клуб в конце сезона. Об этом он заявил в связи с действиями болельщиков команды.

Как сообщает ANSA, болельщики «Пескары» сожгли две машины Себастьяни. Ущерб составил несколько десятков тысяч евро. Президент завил, что возмущен случившимся и обратился в полицию. Также он сказал, что намерен покинуть клуб в конце сезона.

Напомним, что в последнем матче Серии А «Пескара» проиграла «Лацио» со счетом 2:6. «Пескара» занимает последнее место в чемпионате Италии с девятью очками в 23 турах.

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