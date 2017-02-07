Сергей Чепиков: Считаю, Логинов психологически готов и всецело поддерживаю его

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал выступление российского биатлониста Александра Логинова на чемпионате Европы.

- Все эти публикации и высказывания могут повлиять на Логинова, хотя мы видим, что на чемпионате Европы он выступил хорошо независимо от каких-то умозаключений других спортсменов. Я считаю, он психологически готов и всецело поддерживаю его. Другие спортсмены поступают в его отношении очень непрофессионально и неэтично, потому что есть определенные правила, нормы, антидопинговое законодательство. Можно тогда вообще всех спортсменов винить, кто отбыл наказание. Но это же совсем маразм и психоз какой-то, - передает слова Чепикова «Р-Спорт».

Напомним, что Александр Логинов на чемпионате Европы в Польше стал победителем гонки преследования и индивидуальной гонки, а также стал вторым в спринте.

Добавим, что чемпионат мира пройдет с 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене.

Состав сборной России на ЧМ:

Мужчины: Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин.

Женщины: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых.