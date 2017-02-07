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Полпред президента в СЗФО: Виновные в задержке строительства стадиона в Петербурге понесут ответственность

Источник:  ТАССКомментарии

Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов поделился мнением о стадионе на Крестовском острове.

– Это, конечно, сложный объект. По понятным причинам он являлся долгостроем – менялось количество посадочных мест, менялись подрядчики, к сожалению. Сейчас работают правоохранительные органы и достаточно жестко. Они доведут это дело до суда, безусловно, и ответственность наступит для всех тех, кто должен понести эту ответственность.

Если опустить строительные нюансы, сроки и стоимость, это колоссальной красоты объект, я там был не один раз, громадный. У Петербурга есть понимание, как они его будут содержать – они готовы будут его передать в концессию, то есть на бюджете города это никак не отразится.

Если это состоится, будут довольны все. Горожане получат такой объект, хороший, эксплуатирующая организация будет самостоятельно выделять деньги на его содержание и проводить там мероприятия по их усмотрению, согласованно с городом, а город получит хорошую, наверное, одну из лучших в стране спортивных площадок, - приводит слова Цуканова ТАСС.

Напомним, 11 февраля на стадионе пройдет первое официальное мероприятие «Первый посетитель», на котором выступят байкеры из петербургских байк-клубов. 22 февраля на арене пройдет второе тестовое мероприятие – музыкальный фестиваль.

На 23 апреля запланирован первый официальный  матч на стадионе на Крестовском. Им станет встреча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». На 7 мая предварительно запланирован матч с «Тереком», а на 17 – с «Краснодаром». Летом арена примет матчи Кубка Конфедераций-2107, а в следующем году на стадионе пройдут матчи чемпионата мира-2018.

Фанаты «Зенита» посетили новый стадион и ничего не сломали (видео)



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