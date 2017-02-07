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Директор по развитию «Динамо» (Брест): Кураньи не надо много времени, чтобы привести себя в порядок

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков прокомментировал возможность подписания контракта с 35-летним бывшим форвардом московского «Динамо» Кевином Кураньи. Сейчас игрок находится на сборе команды в Турции.

- Кураньи прибыл в расположение команды вечером во вторник и в среду утром уже тренировался. Времени обсудить что-то не было. Но мы рассчитываем, что у нас все получится, - сказал Виктор Радьков корреспонденту «Советского спорта».

- Как появился вариант с Кураньи?
- Наш спортивный директор Сергей Ковальчук общается со многими агентами, в том числе, с агентом Кевина.

- Как сам Кураньи настроен?
- Он в отличном настроении, знакомится с коллективом, говорит на нескольких языках. С испанцем и аргентинцем – по-испански, с ребятами из Ганы и Нигерии – по-английски, с местными ребятами – по-русски.

- В какой он физической форме, все-таки давно не играл?
- Сложно сказать. Кевину надо втянуться. Но, думаю, футболисту высокого уровня, коим и является Кураньи, не нужно много времени, чтобы привести себя в порядок.

- Сколько времени у «Динамо» на просмотр игрока и возможную его заявку?
- Не стал бы говорить, подходит или нет Кураньи «Динамо». Тут несколько факторов должны сойтись, чтобы подписание стало возможным. У нас есть несколько дней, чтобы все обсудить.

Напомним, последним клубом Кураньи был «Хоффенхайм», за который он провел несколько матчей в сезоне 2015/16.

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