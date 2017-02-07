Итальянские клубы заинтересованы в услугах Массимо Карреры
По крайней мере два итальянских клуба проявляют интерес к главному тренеру московского «Спартака» Массимо Каррере, уверяют ведущие передачи «Идеальный слух» на сайте «Советского спорта».
В «Сассуоло» рассматривают кандидатуру наставника «народной»
команды, как возможную замену Эусебио Ди Франческо. Клуб на данный момент
занимает место в нижней части турнирной таблицы, хотя руководством ставилась
задача выхода попадания в еврокубки.
Кроме того, Массимо Каррера может оказаться и в итальянском
«Интере». Миланский клуб летом ждет масштабная перестройка с вливанием огромных
средств китайскими владельцами команды. Основной кандидатурой на пост главного
тренера является Антонио Конте. Однако наставник лидирующего в английской
Премьер-лиги «Челси» пока не желает покидать пост рулевого «аристократов» и
советует владельцам присмотреться в том числе и Массимо Каррере.
Напомним, что с «Спартаком» Массимо Карреру связывает
контракт, подписанный в середине августа 2016 года. Его действие истекает в
2018 году. Однако соглашение может быть завершено досрочно с уплатой
компенсации.
Первые слухи о том, что Каррера может досрочно
расстаться со «Спартаком» поползли еще в конце 2016 года, когда сообщалось, что
тренер выражает недовольство трансферной политикой клуба.