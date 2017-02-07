Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит2 : 1Соннам
Хоккей  Динамо Минск2 : 0Витязь
Футбол  Рома- : -Фиорентина
Футбол  ЦСКА1 : 0ЛАСК
Футбол  Гамбург- : -Кёльн
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Итальянские клубы заинтересованы в услугах Массимо Карреры

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

По крайней мере два итальянских клуба проявляют интерес к главному тренеру московского «Спартака» Массимо Каррере, уверяют ведущие передачи «Идеальный слух» на сайте «Советского спорта».

В «Сассуоло» рассматривают кандидатуру наставника «народной» команды, как возможную замену Эусебио Ди Франческо. Клуб на данный момент занимает место в нижней части турнирной таблицы, хотя руководством ставилась задача выхода попадания в еврокубки.

Кроме того, Массимо Каррера может оказаться и в итальянском «Интере». Миланский клуб летом ждет масштабная перестройка с вливанием огромных средств китайскими владельцами команды. Основной кандидатурой на пост главного тренера является Антонио Конте. Однако наставник лидирующего в английской Премьер-лиги «Челси» пока не желает покидать пост рулевого «аристократов» и советует владельцам присмотреться в том числе и Массимо Каррере.

Напомним, что с «Спартаком» Массимо Карреру связывает контракт, подписанный в середине августа 2016 года. Его действие истекает в 2018 году. Однако соглашение может быть завершено досрочно с уплатой компенсации.

Первые слухи о том, что Каррера может досрочно расстаться со «Спартаком» поползли еще в конце 2016 года, когда сообщалось, что тренер выражает недовольство трансферной политикой клуба.    

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ивелин Попов: Зобнин – будущее сборной России (видео)Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов высоко оценил возможности своего партнера по клубу Романа Зобнина.Медель продлит контракт с «Интером»Полузащитник «Интера» Гари Медель продлит действующий контракт. Об этом сообщают итальянские СМИ.Слухи! Итальянцы крадут Массимо Карреру у «Спартака»?Слухи! Итальянцы крадут Массимо Карреру у «Спартака»?Главные спортивные сплетники рассказывают о том, как итальянский гранд заинтересовался тренером красно-белого клуба.«Матч ТВ» покажет игру «Спартака» с «Осиеком», Генич и Розанов ее прокомментируютКонтрольный матч «Спартака» с хорватским «Осиеком», который состоится 10 февраля в испании, в прямом эфире покажет «Матч ТВ».Роман Зобнин: Нет времени следить за «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом»Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, как проходит второй сбор команды в Испании.Луис Адриано: Я спокойный, мой другЛуис Адриано: Я спокойный, мой другКорреспондент «Советского спорта» побывал на тренировке «Спартака», что по нынешним временам явление редкое.Сальваторе Боккетти: Каррера убедил нас, что на сборах легко не будетЗащитник «Спартака» Сальваторе Боккетти сказал, что команде будет нелегко на тренировочном сборе в Испании. Также он рассказал о своем возвращении к работе после травмы.Бесплатное «мясо»! «Спартак» поборется с «Локомотивом» за КасересаБесплатное «мясо»! «Спартак» поборется с «Локомотивом» за КасересаРоссийский клуб может подписать контракт с игроком сборной Уругвая, ранее выступавшим в «Ювентусе» и «Барселоне».«Спартак» может подписать контракт с бывшим защитником «Ювентуса» и «Барселоны»Красно-белый клуб претендует на центрального защитника из Уругвая Мартина Касереса, с июля остающегося свободным агентом.Владимир Стогниенко: Конте поболеть за «Юве» приехал или просматривает игроков?Российский комментатор Владимир Стогниенко допускает, что грядущим летом состав «Челси» может пополнить игрок «Ювентуса». Напомним, ранее стало известно, что лондонский клуб активно интересуется защитником туринской команды Леонардо Бонуччи.ЦСКА купит защитника «Спортинга»? Таблица трансферов РФПЛЦСКА купит защитника «Спортинга»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Каррера шпионит за «быками», а Слуцкий вернулся в ЦСКА. Обзор сборов (видео)Каррера шпионит за «быками», а Слуцкий вернулся в ЦСКА. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Александр Бубнов: Почти не сомневаюсь, что Иванович и Адриано быстро адаптируются в РФПЛФутбольный эксперт Александр Бубнов считает, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович и нападающий «Спартака» Луис Адриано смогут быстро адаптироваться в чемпионате России.Александр Бубнов: Думаю, Кариока не играл бы при КарререФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре бывшего бразильского полузащитника «Спартака» Рафаэла Кариоки.Икарди и Перишич дисквалифицированы на две игры чемпионата ИталииФутболисты «Интера» Мауро Икарди и Иван Перишич решением спортивного суда Италии дисквалифицированы на два матча Серии А. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.Судья Риццоли тащит за уши «Ювентус»? Очередной судейский скандал в ИталииСудья Риццоли тащит за уши «Ювентус»? Очередной судейский скандал в ИталииМатч номер один в Италии «Ювентус» – «Интер» набирает новые обороты – итальянская пресса негодует.«Матч ТВ» покажет игру «Спартака» с «Осиеком», Генич и Розанов ее прокомментируютКонтрольный матч «Спартака» с хорватским «Осиеком», который состоится 10 февраля в Испании, в прямом эфире покажет «Матч ТВ».Андрей Червиченко: Назначение Дзюбы капитаном «Зенита» – щелчок и Питеру, и «Спартаку»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о назначении нападающего Артема Дзюбы капитаном «Зенита».Александр Бубнов: В РФПЛ только два клуба могут вести активную трансферную политику – «Зенит» и «Спартак»Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, что для него стал открытием тот факт, что финансовое положение многих клубов ухудшилось.Зе Луиш: Чувствую душевную боль, когда не могу принимать участия в матчахНападающий «Спартака» Зе Луиш прокомментировал свое возвращение в общую группу красно-белых.
Главные новости
Футбол
Ивелин Попов: Зобнин – будущее сборной России (видео)
Легкая атлетика
Сергей Шубенков: У меня крепкая психика? Надеюсь
MMA
Мэтт Митрион: Федор Емельяненко – легенда, а я нокаутирую эту легенду 18 февраля
Футбол
Руководство «Луча-Энергии» рассматривает вариант снятия с ФНЛ
Футбол
Роман Бабаев: Задачу выиграть чемпионат России с ЦСКА никто не снимал
Биатлон
Домрачева не будет выступать за сборную Белоруссии в смешанной эстафете на чемпионате мира
Легкая атлетика
Сергей Шубенков: Захотела бы ИААФ – допустила бы Россию уже сейчас
Футбол
Директор по развитию «Динамо» (Брест): Кураньи не надо много времени, чтобы привести себя в порядок
Футбол
Президент «Пескары» решил покинуть клуб после того, как болельщики сожгли его автомобили
Футбол
Николай Цуканов: Виновные в задержке строительства стадиона в Санкт-Петербурге понесут ответственность
все новости
Интер
Интеркалендарьстатистика
Сассуоло
Сассуолокалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости