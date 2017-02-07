Итальянские клубы заинтересованы в услугах Массимо Карреры

По крайней мере два итальянских клуба проявляют интерес к главному тренеру московского «Спартака» Массимо Каррере, уверяют ведущие передачи «Идеальный слух» на сайте «Советского спорта».

В «Сассуоло» рассматривают кандидатуру наставника «народной» команды, как возможную замену Эусебио Ди Франческо. Клуб на данный момент занимает место в нижней части турнирной таблицы, хотя руководством ставилась задача выхода попадания в еврокубки.

Кроме того, Массимо Каррера может оказаться и в итальянском «Интере». Миланский клуб летом ждет масштабная перестройка с вливанием огромных средств китайскими владельцами команды. Основной кандидатурой на пост главного тренера является Антонио Конте. Однако наставник лидирующего в английской Премьер-лиги «Челси» пока не желает покидать пост рулевого «аристократов» и советует владельцам присмотреться в том числе и Массимо Каррере.

Напомним, что с «Спартаком» Массимо Карреру связывает контракт, подписанный в середине августа 2016 года. Его действие истекает в 2018 году. Однако соглашение может быть завершено досрочно с уплатой компенсации.

Первые слухи о том, что Каррера может досрочно расстаться со «Спартаком» поползли еще в конце 2016 года, когда сообщалось, что тренер выражает недовольство трансферной политикой клуба.

