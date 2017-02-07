Иньеста и Бускетс могут сыграть против «Атлетико»
«Барселона»
назвала состав на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетико». В
заявке есть полузащитники Андрес Иньеста и Серхио Бускетс, которые
восстановились после травмы.
Заявка «Барсы»
на матч выглядит так: Силлессен, Масип, Пике, Ракитич, Бускетс, Денис Суарес,
Туран, Иньеста, Луис
Суарес, Месси, Маскерано, Алькасер, Альба, Динь,
Серхио Роберто, Андре
Гомеш, Алейш Видаль, Юмтити.
Не сыграют
дисквалифицированный форвард Неймар и травмированный полузащитник Рафинья. Матч
«Барселона» - «Атлетико» начнется в 23:00 по Москве. «Советский спорт» проведет
его текстовую трансляцию.
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