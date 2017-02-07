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Иньеста и Бускетс могут сыграть против «Атлетико»

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

«Барселона» назвала состав на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетико». В заявке есть полузащитники Андрес Иньеста и Серхио Бускетс, которые восстановились после травмы.

Заявка «Барсы» на матч выглядит так: Силлессен, Масип, Пике, Ракитич, Бускетс, Денис Суарес, Туран, Иньеста,  Луис Суарес, Месси, Маскерано, Алькасер, Альба, Динь, Серхио Роберто, Андре Гомеш, Алейш Видаль, Юмтити.

Не сыграют дисквалифицированный форвард Неймар и травмированный полузащитник Рафинья. Матч «Барселона» - «Атлетико» начнется в 23:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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