Иньеста и Бускетс могут сыграть против «Атлетико»

«Барселона» назвала состав на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетико». В заявке есть полузащитники Андрес Иньеста и Серхио Бускетс, которые восстановились после травмы.

Заявка «Барсы» на матч выглядит так: Силлессен, Масип, Пике, Ракитич, Бускетс, Денис Суарес, Туран, Иньеста, Луис Суарес, Месси, Маскерано, Алькасер, Альба, Динь, Серхио Роберто, Андре Гомеш, Алейш Видаль, Юмтити.

Не сыграют дисквалифицированный форвард Неймар и травмированный полузащитник Рафинья. Матч «Барселона» - «Атлетико» начнется в 23:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.