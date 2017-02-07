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Роман Бабаев: Защитник «Спортинга»? Это очередной слух

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об интересе столичного клуба к защитнику лиссабонского «Спортинга» Марвину Зегелару.

«Данная информация не соответствует действительности, это очередной слух. Что касается позиций, то трансферное окно будет открыто еще больше двух недель, поэтому работа будет вестись. Но сказать что-то конкретное достаточно проблематично.

Как известно, основная задача для ЦСКА была найти нападающего, мы ее решили. Время покажет насколько успешно. По всем остальным позициям ничего нельзя исключать, но и какой-то конкретики на данный момент нет», – цитирует Бабаева «Спорт FM».

В «Спортинг» Зегелар перешел из португальского «Рио Аве» в начале 2016 года. С тех пор за лиссабонский клуб Марвин сыграл 32 матча, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи.

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