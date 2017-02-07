Крэйг Вудкрофт: Очевидно, что «Витязь» будет сражаться до последнего сегодня

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Витязем».

- Очевидно, что «Витязь» будет сражаться до последнего сегодня. Сейчас в таблице они ниже нас, поэтому постараются сделать все, чтобы опередить нас на финише сезона. Нам надо быть готовыми к тяжелому матчу. Эта игра будет матчем за шесть очков, что-то похожее мы видели недавно в Хельсинки. В матче с «Йокеритом» мы сыграли здорово, надеюсь, сегодня команда сможет показать такой же хоккей.

В это время сезона команде необходимо отполировать свою игру по максимуму. У нас есть моменты, в которых необходимо добавлять, над этим и будем работать. Оставшиеся игры, можно сказать, являются частью матчей на вылет. Они имеют большое значение. Думаю, на льду сегодня будет царить настоящая атмосфера плей-офф, - цитирует Вудкрофта официальный сайт минской команды.

Напомним, что матч между «Динамо» и «Витязем» состоится в Минске в 19:30 по московскому времени.

Добавим, что «Витязь» набрал 92 очка после 56 встреч регулярного чемпионата КХЛ и занимает седьмое место в турнирной таблице «Запада». Минское «Динамо», имея в активе 98 очков, находится на шестой строчке Западной конференции.