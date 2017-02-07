Сергей Шубенков: Захотела бы ИААФ – допустила бы Россию уже сейчас

Чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков – о решении ИААФ пока не восстанавливать членство ВФЛА в организации.

- Сергей, стало ясно, что членство ВФЛА в международной ассоциации не восстановят минимум до ноября. Печально?

- Ситуация не изменилась, все осталось как и есть. Видимо, ИААФ надоело каждый месяц давать комментарии, вот они и решили обозначить сроки. Даже не знаю, как это воспринимать. С одной стороны – появилась хоть какая-то конкретика, а с другой…

- А если вам собрать представительную делегацию спортсменов – вы, Клишина, Кучина, Исинбаева - и отправиться в Монако с челобитной. Ходоки же к Ленину ходили. Может, стоит повторить их путь?

- Мы летом написали в ИААФ массу писем – ничего не помогло. Не поможет и сейчас.

- Но если несколько знаменитых спортсменов появятся на пороге штаб-квартиры ИААФ, неужели вас не примут, не выслушают?

- Повторяю, ничего не поможет! Захотела бы ИААФ – допустила бы уже сейчас, если не захочет – не допустит. Мы на них никак повлиять не можем.

Вчера стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) решила продлить временное лишение аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в ИААФ.