Домрачева не будет выступать за сборную Белоруссии в смешанной эстафете на чемпионате мира

Стал известен состав команды Белоруссии на смешанную эстафету на чемпионата мира-2017 по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Дарья Домрачева в составе включена не была.

Как сообщает Биатлон онлайн, в состав сборной Белоруссии вошли Надежда Скардино, Ирина Кривко, Владимир Чепелин и Сергей Бочарников. Гонка начнется в 16:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

Чемпионат мира пройдет с 8 по 19 февраля.