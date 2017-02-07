Домрачева не будет выступать за сборную Белоруссии в смешанной эстафете на чемпионате мира
Стал известен
состав команды Белоруссии на смешанную эстафету на чемпионата мира-2017
по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Дарья Домрачева в составе включена
не была.
Как сообщает Биатлон онлайн, в состав сборной
Белоруссии вошли Надежда Скардино, Ирина Кривко, Владимир Чепелин и Сергей
Бочарников. Гонка начнется в 16:45 по Москве. «Советский спорт» проведет
его текстовую трансляцию.
Чемпионат мира
пройдет с 8 по 19 февраля.
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