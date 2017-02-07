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Домрачева не будет выступать за сборную Белоруссии в смешанной эстафете на чемпионате мира

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Стал известен состав команды Белоруссии на смешанную эстафету на чемпионата мира-2017 по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Дарья Домрачева в составе включена не была.

Как сообщает Биатлон онлайн, в состав сборной Белоруссии вошли Надежда Скардино, Ирина Кривко, Владимир Чепелин и Сергей Бочарников. Гонка начнется в 16:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

Чемпионат мира пройдет с 8 по 19 февраля.


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