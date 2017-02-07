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Роман Бабаев: Задачу выиграть чемпионат России с ЦСКА никто не снимал

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задачах армейской команды на весеннюю часть чемпионата России по футболу.

- Ставка на молодежь не всегда равно борьбе за чемпионство? Не всегда и обратная модель гарантирует чемпионство. Должен быть определенный баланс опыта и молодости. Надеюсь, что тренерскому штабу удастся максимально эффективно использовать качества молодых футболистов и нивелировать недостатки, которые очевидны на раннем этапе. Сейчас я не вижу предпосылок говорить, что нам нужно пересмотреть свои цели и отказаться от борьбы за призовые места.

Да, к сожалению, гандикап серьезный, но ничто не потеряно. Задачу никто не снимал, будем бороться. Задача выиграть чемпионат России? Да, - цитирует Бабаева «Спорт FM».

Напомним, что после 17-ти туров чемпионата России в активе армейцев 32 набранных очка и третье место в турнирной таблице РФПЛ.

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