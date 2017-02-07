Лопетеги допускает возвращение Касильяса в сборную Испании

Бывший главный тренер «Порту» Хулен Лупетеги, который ныне работает со сборной Испании, рассказал о своем отношении к голкиперу «драконов» Икеру Касильясу.

Напомним, при Лопетеги знаменитый футболист перестал проходить в основу клуба, а в последних матчах сборной Испании вратарь отсутствовал в заявке национальной команды по решению все того же Лопетеги.

«Это правда. У нас состоялся разговор. В какой-то момент я просто понял, что нам следует все уладить. Касильяс знает о моей позиции, но я не хочу говорить об этом. В любом случае, двери сборной перед ним или кем-то еще не закрыты», – сказал специалист, слова которого приводит Goal.