Власов может провести бой за звание претендента на титул WBA
Российский
боксер первого тяжелого веса Максим Власов, возможно, проведет бой за звание претендента
на титул чемпиона мира по версии WBA. Об этом сообщил менеджер боксера Шамир
Петросян.
«WBA нам предлагает провести претендентский бой. Сейчас мы
проведем промежуточный, а потом приступим к переговорам», - цитирует Петросяна
ТАСС.
Напомним, что в декабре прошлого года Власов победил Рахима Чакхиева техническим нокаутом в седьмом раунде. В активе 30-летнего спортсмена 37 побед (20 из них нокаутом) при двух поражениях.
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