Медель продлит контракт с «Интером»
Полузащитник «Интера»
Гари Медель продлит действующий контракт. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как
информирует calciomercato.com, стороны уже достигли принципиальной договоренности
о новом контракте. На этой неделе состоится еще одна встреча, на которой
соглашение будет оформлено официально. Нынешний контракт чилийца истекает летом
2018 года и будет продлен еще на два года.
В текущем
сезоне 29-летний Гари Медель провел 17 матчей за «Интер» во всех турнирах.
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