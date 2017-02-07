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Медель продлит контракт с «Интером»

Источник:  Calciomercato.comКомментарии

Полузащитник «Интера» Гари Медель продлит действующий контракт. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует calciomercato.com, стороны уже достигли принципиальной договоренности о новом контракте. На этой неделе состоится еще одна встреча, на которой соглашение будет оформлено официально. Нынешний контракт чилийца истекает летом 2018 года и будет продлен еще на два года.

В текущем сезоне 29-летний Гари Медель провел 17 матчей за «Интер» во всех турнирах.

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