Мэтт Митрион: Федор Емельяненко – легенда, а я нокаутирую эту легенду 18 февраля

Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Федором Емельяненко на турнире Belltator 172.

«Я сказал, что хочу следующие бои: Сергей Харитонов, я хочу бой с Федором, если он будет возможен. Федор тогда был недоступен, поэтому разговор свелся к следующему: если Федор когда-нибудь вернется, я хочу стать его первым соперником.

Мой стиль – это агрессия, атлетизм, разнообразие и мобильность. Стиль Федора – агрессия, движение вперед, дикая мощь и креативность. И это рецепт для отличной драки. Когда фанаты включат телевизор 18 февраля, а они включат, потому что Федор является легендой, я нокаутирую эту легенду», – приводит слова Митриона Allboxing.ru.

Напомним, поединок между спортсменами состоится 18 февраля в Сан-Хосе. Этот поединок станет дебютным для Федора Емельяненко в Bellator.