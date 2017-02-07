Сергей Шубенков: У меня крепкая психика? Надеюсь

Чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков – о решении ИААФ пока не восстанавливать членство ВФЛА в организации.

- ВФЛА уже до конца года почти наверняка не восстановят, с вашей индивидуальной заявкой пока тоже не понятно. Это не может не давить на психику. Как в таких условиях тренироваться?

- Также как и летом - отрешиться от всего. Работа отвлекает. Тренируемся в штатном режиме. Надеюсь, что смысл во всем этом есть. Когда будет нужно выступать, я буду готов. Да и мой тренер Сергей Александрович Клевцов говорит: «Сергей, наше дело работать и не обращать ни на что внимание».

- Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин на мой вопрос, нет ли необходимости побеседовать с Шубенковым, чтоб поддержать его психологически, ответил, что у Сергея психика крепче, чем у нас с вами вместе взятых. Это так?

- Надеюсь, что так, - смеется Сергей. - Интересно такое о себе услышать. Но спасибо Дмитрию Анатольевичу на добром слове.

- Вы говорили, что когда началась вся эта кампания с отстранением, ваши новые потенциальные спонсоры взяли паузу.

- Да, это так. Но старые спонсоры все со мной остались, за что им большое спасибо.

Вчера стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) решила продлить временное лишение аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в ИААФ.