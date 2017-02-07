Российский судья по ски-кроссу погиб в Казахстане
В Казахстане
погиб российский судья по фристайлу в
дисциплине ски-кросс Алексей Белослудцев. Причиной его смерти стал сход
лавины.
Как сообщает «Весь
спорт», на западном склоне ущелья «Чимбулачка» в Алма-Ате произошел сход лавины. Несчастный
случай произошел в результате внетрассового катания за пределами спортивных
трасс Универсиады.
Тело погибшего
арбитра было извлечено из-под снега. Со слов товарища погибшего, они специально
подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая, что это
запрещенные для катания места.
Отметим, что
сегодня на «Чимбулачке» были запланированы соревнования по горнолыжному спорту на Универсиаде.
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