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Российский судья по ски-кроссу погиб в Казахстане

Источник:  «Весь спорт»Комментарии

В Казахстане погиб российский судья по фристайлу в дисциплине ски-кросс Алексей Белослудцев. Причиной его смерти стал сход лавины.

Как сообщает «Весь спорт», на западном склоне ущелья «Чимбулачка» в Алма-Ате произошел сход лавины. Несчастный случай произошел в результате внетрассового катания за пределами спортивных трасс Универсиады.

Тело погибшего арбитра было извлечено из-под снега. Со слов товарища погибшего, они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая, что это запрещенные для катания места.

Отметим, что сегодня на «Чимбулачке» были запланированы соревнования по горнолыжному спорту на Универсиаде.

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