Виктор Гончаренко: Радует, что наша молодежь проявила себя в интенсивной игре
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после
товарищеского матча с ЛАСКом. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.
«Меня радует, что наша молодежь проявила себя в
интенсивной, плотной игре. То, что не пропустили — следствие того, что мы
хорошо работаем в обороне. Моменты были, но в целом для наших молодых
футболистов это был хороший матч.
Я доволен каждым игроком на этом сборе. Есть
шероховатости, это нормально, но модель игры должна развиваться, и мы над этим
работаем: открывание, расположение, отбор после потери мяча, и так далее.
Планируются ли изменения в части состава
молодых игроков? Нет, на третьем сборе будем работать тем же составом», -
цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
Единственный гол на 51-й минуте игры забил полузащитник Астемир Гордюшенко. Этот матч стал шестым для действующих чемпионов России в период подготовки ко второй половине сезона. При этом ЦСКА не пропустил в этих матчах ни одного гола.
Отметим, что ЛАСК лидирует во второй австрийской бундеслиге. Ранее ЦСКА победил «Волен» (3:0), «Пяст» (2:0) и «Хорсенс» (4:0), после чего дважды сыграл вничью с «Викторией» (0:0) и «Эсбьергом» (0:0).
Матчем с ЛАСКом ЦСКА завершил второй сбор в Испании.