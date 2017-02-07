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Виктор Гончаренко: Радует, что наша молодежь проявила себя в интенсивной игре

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после товарищеского матча с ЛАСКом. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Меня радует, что наша молодежь проявила себя в интенсивной, плотной игре. То, что не пропустили — следствие того, что мы хорошо работаем в обороне. Моменты были, но в целом для наших молодых футболистов это был хороший матч.

Я доволен каждым игроком на этом сборе. Есть шероховатости, это нормально, но модель игры должна развиваться, и мы над этим работаем: открывание, расположение, отбор после потери мяча, и так далее.

Планируются ли изменения в части состава молодых игроков? Нет, на третьем сборе будем работать тем же составом», - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Единственный гол на 51-й минуте игры забил полузащитник Астемир Гордюшенко. Этот матч стал шестым для действующих чемпионов России в период подготовки ко второй половине сезона. При этом ЦСКА не пропустил в этих матчах ни одного гола.

Отметим, что ЛАСК лидирует во второй австрийской бундеслиге. Ранее ЦСКА победил «Волен» (3:0), «Пяст» (2:0) и «Хорсенс» (4:0), после чего дважды сыграл вничью с «Викторией» (0:0) и «Эсбьергом» (0:0).

Матчем с ЛАСКом ЦСКА завершил второй сбор в Испании.

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